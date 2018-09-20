Совфед не исключает выход России из Совета Европы

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко 20 сентября встретилась с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. В ходе встречи Матвиенко заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за возникших противоречий между Москвой и Страсбургом. По ее словам в России постепенно созревает для этого внутреннее решение.

«Я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, значит, для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть», - цитирует спикера ТАСС.

По мнению Матвиенко, дальше затягивать эту паузу бессмысленно, так как после нескольких лет переговоров и разъяснений российской позиции ситуация «стоит на мертвой точке». И Россию просто вынуждают сделать соответствующий выбор. При этом спикер озвучила главную позицию России, которая состоит в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств.

Напомним, в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Матвиенко обратила внимание на то, ассамблея продолжает принимать решения даже на фоне того, что Россия лишена права голоса. А значит, легитимность этих решений можно поставить под сомнение.

По словам спикера, нынешний регламент противоречит регламенту Совета Европы в целом, поскольку ПАСЕ не в праве лишать делегации возможности работать там. В связи с этим России хотелось бы, чтобы новый доклад по изменению регламента ПАСЕ обеспечил равноправное участие в работе ассамблеи всех делегаций.

В ответ Лилиан Мори Паскье сказала, что текст нового доклад по изменению регламента ПАСЕ будет опубликован вечером на сайте Парламентской ассамблеи вечером 20 сентября.