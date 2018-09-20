В Ульяновской области 9-летний мальчик спас всю семью из огня

В Ульяновской области 9-летний мальчик спас сестер и мать из горящего дома. Детей в семье Паши - пятеро. Мать Светлана Самаркина только сейчас осознала, что в тот вечер ее семья оказалась на волосок от трагедии. Из полыхающего дома ее и детей вывел 9-летний сын.

«Он Алиску взял. Она была в кроватке. Он ее из кроватки вытащил, вынес на крыльцо. И он Виолетту вывел», - рассказала мать Павлика.

Все вышли из дома, и тут же за спиной раздался взрыв газового баллона. После чего дом вспыхнул как спичка, но семья уже была в безопасности. Теперь Самаркины живут у родни, а маленький герой, Павлик, находится под наблюдением врачей.

В большой семье Самаркиных — пятеро детей, а Павлик — приемный ребенок. О том вечере он рассказывает четко и без страха.

«Я сидел, нянчился с детьми. И вдруг там в стене что-то трещит. Я открыл дверь и пошел в сеньки, а там огонь», - рассказал Павел Иванов.

Мальчик не закричал и не забился под кровать. Не раздумывая ни секунды парень побежал спасать малышей: годовалую Алису и трехлетнюю Виолетту, а затем разбудил маму.

Удивительно, но в страшном пожаре уцелели семейные фотографии, глядя на которые, Самаркины понимают — самое дорогое они спасли, а имущество — дело наживное. Тем более на селе чужого горя нет, поэтому соседи помогают. Однако Павлик героем себя вовсе не считает. Но теперь у мальчика появилась мечта: стать пожарным.