YouTube заблокировал канал Versus Battle
Канал заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube.
Фото: versusbattleru, Instagram
Социальная сеть YouTube заблокировала канал Versus Battle. В сообщении на сайте отмечается, что это произошло за «многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube».
«В том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», - написано на странице канала.
Versus Battle – это интернет-шоу в жанре рэп-баттлов, в котором участники соревнуются в словестной дуэли, в импровизированной манере зачитывая текстовку и отвечая друг другу. Результаты этих выступлений оценивают судьи.