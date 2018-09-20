YouTube заблокировал канал Versus Battle

Социальная сеть YouTube заблокировала канал Versus Battle. В сообщении на сайте отмечается, что это произошло за «многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube».

«В том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», - написано на странице канала.

Versus Battle – это интернет-шоу в жанре рэп-баттлов, в котором участники соревнуются в словестной дуэли, в импровизированной манере зачитывая текстовку и отвечая друг другу. Результаты этих выступлений оценивают судьи.