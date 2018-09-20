Менее чем за сутки в Петрозаводске убили двух девушек: видео

В Петрозаводске 20 сентября обнаружено тело второй девушки с ножевыми ранениями.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве Карелии, вторая обнаруженная девушка скончалась до приезда скорой помощи от полученных ножевых ранений. Ее обнаружили неподалеку от стадиона «Юность» в центре города. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как медики осматривают тело погибшей.

Ранее около общежития базового медколледжа на Московской улице было найдено тело 20-летней девушки, которую также ранили ножом. По предварительным данным, студентку убили вечером 19 сентября.

Ни в Следственном комитете, ни в МВД Карелии убийства не комментируют. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства преступления.