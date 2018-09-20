Трамп ужесточил режим соблюдения санкций США против РФ

Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ, который подразумевает ужесточение соблюдения режима санкций США в отношении России.

Как говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома, особыми дополнительными полномочиями отныне наделен министр финансов США Стивен Мнучин, пишет ТАСС. Теперь Мнучин будет иметь право передавать распоряжения министерствам и ведомствам федерального правительства, чтобы те, в пределах своих полномочий, обеспечивали «полную имплементацию этих санкций».

При этом о введении новых ограничительных мер против России речь пока не идет.

Указ Дональда Трампа был отправлен спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената в лице вице-президента США Майкла Пенса.