Киев столкнулся с проблемами с получением транша от МВФ

Киев не добился ожидаемых результатов после переговоров украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщают «Українські Новини», Украина планировала подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования Stand-by, она бы заменила EFF. По данным издания, в процессе переговоров МВФ отказался выделять Киеву транш до принятия Радой бюджета на следующий год.

Киев не ожидал такого поворота, так как бюджет обычно принимают в декабре, а такое условие ранее не выдвигалось. При этом украинские власти ожидали транша в размере 1,9 миллиарда долларов по новой программе уже к концу октября.

Пятый перевод от МВФ украинские власти рассчитывали получить в конце 2017 года, однако до сих пор его ждут. Так, четырехлетняя программа помощи Украине предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов.

Как пишут украинские СМИ, новая программа МВФ в качестве макрофинансовой помощи была бы поделена между НБУ - для наполнения золотовалютных резервов, и правительством - на решение острых бюджетных вопросов.