«Подмосковье - это православный край» – Воробьев поддержал идею строительства храма ВС РФ в парке «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам Воробьева, на территории региона уже действуют около полутора тысяч храмов, и все они полны прихожан.

«Подмосковье - это православный край, и очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории Московской области», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что для российских военнослужащих очень важно и символично иметь центральный храм – место, которое будет давать «духовные силы».

Воробьев отметил, что «абсолютное большинство храмов строится на народные деньги».

«Когда-то помогают предприниматели, когда-то прихожане. Я думаю, что и здесь будет такая же ситуация. Чуда не произойдет, нужно будет и рядовым гражданам участвовать. И я знаю, что многие уже перечислили определенные средства, уверен, что и компании в стороне не останутся – будут помогать и участвовать. Это уже сложившаяся традиция», - сказал глава Подмосковья.

Как подчеркнул Воробьев, закладка первого камня храма – важное событие.

«Дай Бог, чтобы оно увенчалось успехом, чтоб храм был построен и радовал своим великолепием и своей духовностью», - заключил Воробьев.

Посмотреть все реквизиты для осуществления пожертвования на строительства храма можно по данной ссылке.