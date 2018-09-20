Транспортный апокалипсис: Иркутскую область завалило снегом

В Иркутске произошел транспортный коллапс из-за внезапно выпавшего снега.

На дорогах города образовалась снежная каша, а вдоль обочин - сугробы. Автомобилям приходятся двигаться со скоростью 30 километров в час. Некоторые машины буквально застревают в снегу, не могут проехать большегрузы. На трассах зафиксированы километровые пробки.

Синоптики рассказали, что в ночь с 18 по 19 сентября выпало больше месячной нормы осадков.

Непогода застала водителей врасплох. Большинство еще не успели «переобуться» в зимнюю резину. Между тем, уже на этих выходных синоптики обещают в регионе потепление до 15 градусов тепла.