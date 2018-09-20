Ошибки хуже преступления: Захарова оценила действия США на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американского лидера Дональда Трампа о «худшей ошибке за всю историю страны», отметив, что действия Соединенных Штатов за последние несколько десятков лет привели к глобальным катастрофам.

Как сказала дипломат в эфире радио Sputnik, то, как оценивает Вашингтон свои допущенные ошибки - его собственное дело. В связи с чем Захарова оставляет эту дискуссию американским политологам.

«Могу согласиться, что действия США последних десятилетий на Ближнем Востоке, и это не секрет, привели к глобальным катастрофам. Те ошибки, которые хуже преступления», - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток, предпринятый экс-президентом Штатов Джорджем Бушем-младшим, стал самой большой ошибкой в истории Америки.