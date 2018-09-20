Исинбаева призвала всех внести лепту в строительство Главного храма ВС РФ

На территории парка «Патриот» в Подмосковье должен появиться Главный храм ВС РФ. С инициативой о его возведении ранее выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Было решено, что храм будет строиться исключительно на добровольные пожертвования, а инициативу министра обороны поддержали многие известные личности, среди которых - двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

«Строительство Главного военного храма я считаю очень важным событием для нашей страны. Духовное просвещение и образование нашей армии, нашим солдатам безусловно нужно. Я уверена, что в самые сложные моменты их нелегких дней, даже в боевых действиях, вера им помогает преодолевать все сложности и трудности. Поэтому призываю всех внести свою лепту и стать частью этого грандиозного события. Ведь один в поле - не воин, а вместе мы - сила», - сказала она.

Посмотреть все реквизиты для осуществления пожертвования на строительства храма можно по данной ссылке.