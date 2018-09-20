В МИД РФ отреагировали на запрет публичного использования русского языка во Львове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет использования «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.

«Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали», - отметила дипломат.

Захарова также призвала международное сообщество дать свою реакцию на запрет использования русского языка. По словам официального представителя МИД РФ, решение властей Львовской области нарушает общепринятые принципы демократии и прав человека, конституцию Украины и международные договоры.

Мария Захарова также выразила сожаление в связи с тем, что чиновники на Украине ведут «войну с языком» и при этом «не считаются с правом, ни с совестью, ни со здравым смыслом».

За запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» в Львовской области проголосовали депутаты местного областного совета. Данное решение было поддержано 57 парламентариями.

К чему может привести отказ от «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области? Обозреватель Игорь Друзь провел собственное расследование и пришел к выводу, что из-за решения парламентариев в регионе может начаться настоящая бойня. Все подробности смотрите в новом выпуске ток-шоу «Открытый эфир». Не пропустите - 20 сентября в 21:30 на «Звезде».