Опубликовано видео последствий удара ВВС Израиля по сирийской Латакии

Операторы сирийского телеканала «Аль-Ихбария» сняли на видео то, что осталось от завода в Латакии, который был уничтожен силами израильских военно-воздушных сил 17 сентября. В ходе того же удара был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 сирийскими ПВО в результате провокации Израиля. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

На записи, которая появилась на странице телеканала в Facebook, видно, что в результате удара завод, который якобы являлся складом боеприпасов, полностью уничтожен.

Ранее появились спутниковые снимки разрушенного завода, опубликованные компанией ImageSat International ISI. Согласно им, площадь разрушенного завода составила 155 х 35 метров.

Израиль нанес массированный авиаудар по сирийскому побережью в понедельник около полуночи. Четыре самолета F-16 начали операцию в тот момент, когда российский самолет Ил-20 заходил на посадку на аэродром Хмеймим. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с российским Минобороны, возложившим вину за крушение Ил-20 в Сирии на Израиль.