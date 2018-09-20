МИД России обнародует новые сведения о причастности Израиля к катастрофе Ил-20

Новые данные о причастности ВВС Израиля к катастрофе самолета российских ВКС Ил-20 в небе над Сирией намерен обнародовать МИД РФ. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы, которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией и о причастности к ней израильских военных летчиков», - сказала Захарова.

По ее словам, очевидно, что произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Захарова выразила уверенность, что эти разъяснения последуют в ближайшее время.

Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позднее российское Министерство обороны сообщило, что самолет был сбит вечером 17 сентября ракетой сирийских войск противовоздушной обороны, отражавших атаку израильских ВВС. В результате погибли 15 российских военных.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, вина за сбитый самолет и гибель экипажа полностью лежит на Израиле. Однако израильская сторона настаивает, что за инцидент ответственна Сирия.

В этой связи 20 сентября в Москву для дачи объяснений по инциденту в небе над Сирией прибыл главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Ожидается, что Норкин и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного минобороны этой страны.