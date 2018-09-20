Трехлетнего ребенка сбили на рынке в Астрахани: видео

Иномарка сбила трехлетнего ребенка в Астрахани. Видео инцидента, произошедшего на рынке «Славянка», появилось в соцсетях.

Как сообщает УМВД России по Астраханской области, автомобилем, наехавшим на мальчика, управляла женщина. Как видно на записи камеры, ребенок неожиданно выбежал на дорогу и оказался прямо на середине проезжей части. На помощь сразу же бросились люди, оказавшиеся рядом с местом ЧП. Отец мальчика в это время делал покупки на рынке.

Водитель иномарки, под колеса которой попал мальчик, сама доставила пострадавшего в больницу. У ребенка диагностирована сочетанная травма, пишет Аstrakhanfm.