Трехлетнего ребенка сбили на рынке в Астрахани: видео
По данным УМВД России по Астраханской области, за рулем автомобиля, наехавшего на мальчика, находилась женщина.
Видео: Астрахань FM, YouTube
Иномарка сбила трехлетнего ребенка в Астрахани. Видео инцидента, произошедшего на рынке «Славянка», появилось в соцсетях.
Как сообщает УМВД России по Астраханской области, автомобилем, наехавшим на мальчика, управляла женщина. Как видно на записи камеры, ребенок неожиданно выбежал на дорогу и оказался прямо на середине проезжей части. На помощь сразу же бросились люди, оказавшиеся рядом с местом ЧП. Отец мальчика в это время делал покупки на рынке.
Водитель иномарки, под колеса которой попал мальчик, сама доставила пострадавшего в больницу. У ребенка диагностирована сочетанная травма, пишет Аstrakhanfm.