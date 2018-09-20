Россия получила право проведения Планетарного конгресса

Россия получила право проведения 34-го Планетарного конгресса международной Ассоциации участников космических полетов. Конгресс пройдет в 2021 году в г. Санкт-Петербурге и будет приурочен к памятной дате – 60-летию со дня осуществления первого в мире полета человека в космос. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс и Национального конгресс-бюро России.

Конгресс проводится на ежегодной основе в различных странах, чьи граждане совершили по крайней мере один космический полет, и является главным событием, объединяющим космонавтов и астронавтов со всех мира, предназначенным для обмена опытом о космических полетах и информацией о достижениях в области космонавтики. В рамках проведения конгресса, который длится пять дней, гости примут участие в пленарных заседаниях и рабочих отраслевых сессиях, а также посетят профильные специализированные учебные заведения в городе проведения конгресса.