Медведев предупредил об усилении торговых войн

Будущий шестилетний цикл вряд будет простым для экономики РФ. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы должны учитывать ситуацию на мировых и финансовых рынках, а также возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», - сказал Медведев.

По словам Медведева, следующий год станет периодом жесткой адаптации к тем решениям, которые сейчас принимает кабинет министров. Однако выстраивать экономическую политику следует так, чтобы страна могла развиваться даже в не вполне благоприятных условиях, и было обеспечено устойчивое повышение уровня жизни.

По окончании этого периода, отметил премьер, пакет изменений, запускаемых кабмином, и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию.

Как ожидает Минэкономразвития, с 2021 года ежегодный рост российской экономики превысит 3% - в основном благодаря отраслям с хорошим импортным потенциалом, под которыми подразумевается химическая и пищевая промышленность, а также машиностроение. Кроме того, вклад в рост экономики внесет развитие инфраструктуры и жилищного строительства.