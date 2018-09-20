Ляшко предложил перенести посольство Украины в Иерусалим

Лидер фракции «Радикальной партии» украинского парламента Олег Ляшко подготовил проект обращения Рады к президенту Петру Порошенко с требованием перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим из-за неподтвержденных сообщений, что якобы Палестина готова признать Крым территорией России.

На сайте Рады говорится, что проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины о переносе Посольства Украины в Государстве Израиль в город Иерусалим» зарегистрирован в парламенте под №9107. При этом текст документа не приводится.

Как сообщает «112.Украина», об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. После чего МИД Украины вызвал посла Палестины в Киеве для уточнения позиции в вопросе принадлежности полуострова.

Позднее посол Палестины в РФ опроверг сообщения СМИ о готовности признать Крым частью РФ.

«Учитывая эту ситуацию, я сейчас подписываю проект постановления Верховной рады об обращении к президенту Украины о переносе посольства Украины в государстве Израиль в Иерусалим», — сказал Ляшко.

Напомним, в декабре 2017 года президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Весной 2018 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что не менее шести стран вели переговоры с израильскими властями о переезде своих посольств в Иерусалим.