Выпущенная Путиным на волю лошадь Пржевальского ожеребилась в Оренбуржье

Лошадь Пржевальского, которую в 2016 году выпустил из загона президент РФ Владимир Путин в основную часть заповедника «Оренбургский», ожеребилась.

Как сообщает пресс-служба заповедника региона, этот жеребенок родился в первой группе лошадей Пржевальского, завезенных в первый в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского.

«Это гаремная группа, которую выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин, осуществив первый в мире "мягкий" управляемый выпуск лошадей Пржевальского на волю», - говорится в сообщении пресс-службы заповедника «Оренбургский».

Отмечается, что мать жеребенка - это кобыла по кличке Лаванда, которая вышла первой из загона во время выпуска животных 3 октября 2016 года. Причем шестилетняя лошадь впервые дала потомство.

«По всем признакам, оба чувствуют себя хорошо. Примерный вес малыша составляет 25-30 килограммов», - добавили сотрудники заповедника.

По их словам, Лаванда приехала из Франции еще в 2015 году в составе группы из шести лошадей Пржевальского, переданного в Россию Ассоциацией TAX. Лошади появились на свет во французском национальном парке Севенн.