Французский суд отправил Ле Пен на психиатрическую экспертизу

Лидера французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заподозрили в психиатрическом отклонении. Суд официально направил 50-летнего политика пройти медицинское освидетельствование. Об этом Лен Пен сообщила сама на своей странице в Twitter.

Поводом для такого судебного решения стали фотографии жертв террористической группировки ИГИЛ*, которые Марин разместила три года назад на своей странице в той же соцсети.

«Этот режим начинает по-настоящему пугать. За то, что я осудила ужасы ИГИЛ* в твитах, "правосудие" подвергает меня психиатрической экспертизе», - написала политик, приложив к комментарию повестку из суда.

Напомним, в марте городской суд Нантера предъявил Марин Ле Пен обвинения после того, как в 2015 году она опубликовала фото жертв террористов ИГИЛ* в своем Twitter-аккаунте. Политика обвинили в распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму. В 2017 году Лен Пен лишили депутатской неприкосновенности, а теперь пошли еще дальше.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России