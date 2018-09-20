Путин потребовал искоренить гендерное неравенство в России

Гендерное неравенство необходимо искоренить - такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на Втором Евразийском женском форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

В своей речи глава государства подчеркнул, что в России необходимо создать условия для обучения девочек, обеспечить гарантии социальной и правовой защиты, но при этом сохранить семейные ценности.

«Продлено действие так называемого материнского капитала, который в России предоставляется при рождении второго и последующего детей. В ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях, чтобы женщина как можно раньше могла вернуться в профессию, либо получить новую и возобновить трудовую деятельность», - пообещал Путин.

Евразийский женский форум проходит во второй раз. Главная тема этого года - «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

В работе форума принимают участие около двух тысяч человек из 120 стран. Среди них - представительницы бизнеса и органов власти, члены научного сообщества и общественных организаций, руководители благотворительных проектов.