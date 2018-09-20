В Крыму назвали «пустыми словами» обещание Порошенко убрать российскую базу из Севастополя

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара назвал «больными фантазиями» слова президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего изгнать российских военных и моряков из Севастополя после гипотетического «возвращения» полуострова Украине.

Чиновник считает, что очередные разглагольствования главы Незалежной относительно российского региона являются просто «пустыми словами», передает RT.

«Киев гнет такую риторику на протяжении четырех лет, и Порошенко в этом плане - главный идеолог пустословия относительно того, что происходит в Крыму и что они готовы предпринимать в отношении полуострова», - сказал Ганжара.

Крымский парламентарий считает, что украинскому лидеру должно быть стыдно перед собственным народом за его обещания, которые он раздает, но не выполняет.

Ганжара добавил, что на Украине ухудшаются социально-экономические показатели, а пустые слова, которые бросает на ветер их президент, надоели прежде всего самим украинцам.

Ранее украинский президент заявил, что уберет базу Черноморского флота из Севастополя.