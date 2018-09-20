В Москве будет побит температурный рекорд 1937 года

В Москве может быть установлен новый температурный рекорд. Синоптики уверяют, что в четверг 20 сентября столбики термометра поднимутся до 23 - 25 градусов тепла.

Такой погоды не было в столичном регионе более 80 лет. В 1937 году метеорологи зафиксировали в Москве 24,2 градуса тепла, а значит температурный рекорд будет повторен либо побит.

При этом хорошая погода сохранится в столице в субботу 22 сентября, сообщили специалисты погодного центра «Фобос».