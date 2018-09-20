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«Агент Моссада»: удивительные подробности жизни «отравленной» в Солсбери фотомодели

Екатерина ГАБЕЛЬ
13:43 20.09.2018
По данным британского таблоида, девушка оказалась элитной эскортницей.
«Агент Моссада»: удивительные подробности жизни «отравленной» в Солсбери фотомодели
Фото: missannawebb, instagram

«Отравленная» в Солсбери уроженка России Анна Шапиро, по совместительству дочь офицера, всецело своими действиями оправдывает фразу про то, что «не все так однозначно».  Британские СМИ, по обыкновению, если речь идет о людях, хоть как-то связанных с Россией, очень усердно покопались в ее биографии, и в этот раз нашли нечто действительно интересное.

По сведениям, добытым таблоидом The Mirror, Шапиро зарабатывала себе на жизнь услугами эскорта. Ночь с ней, по данным издания, обходилась простым смертным в 4000 фунтов (примерно 360 000 рублей).

Однако Шапиро о подобной деятельности решила не распространяться. Зато в компании друзей слезно рассказывала сначала о том, что она - дочь «русского генерала» и теперь злобный родитель хочет отомстить ей за «предательство Родины». По некоторым данным, она в 2006 году приняла гражданство Израиля, и якобы ее отец, высокопоставленный военный, не смог простить дочь. Но этого оказалось недостаточно. Девушка решила,  что нужно напустить на себя еще больше «загадочности».

Поэтому, по словам друзей «модели», она уверяла всех, что работала на израильскую разведку, и по заданиям Тель-Авива соблазняла мужчин.

Ее супруг, который тоже был доставлен в больницу с якобы «отравлением», ранее занимался наркоторговлей. Ему были предъявлены обвинения по 12 эпизодам.

В связи с последним фактом кажется немного странным эпизод с «отравлением». Бывший наркоторговец уходит в туалет, где его потом находит жена в бессознательном состоянии. Возникает вполне логичный вопрос – не связано ли это с прошлой деятельностью Кинга?

Напомним, 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери отравились 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Пара была доставлена в больницу. Однако позже в полиции заявили, что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

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