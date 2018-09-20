Гумконвой ООН из 600 грузовиков направляется в Сирию

ООН готовит большой гуманитарный конвой из 600 автомобилей с территории Иордании. Продовольствие и лекарства получат жители сирийских провинций Даръа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

Об этом на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На сегодняшний день в Сирию уже вернулись более одного одного миллиона 475 тысяч вынужденных переселенцев, в том числе более одного миллиона 232 тысяч внутренних переселенцев, а с территорий иностранных государств - более 243 тысяч сирийских беженцев», - отметил он.

Для обеспечения достойных условий жизни сирийцев в Арабской Республике ведется масштабное строительство. За минувшую неделю удалось отремонтировать и ввести в эксплуатацию более полутора сотен домов, две школы, больницу, детский сад, а также пекарню, две электроподстанции и два моста. Восстановительные работы продолжаются в 200 населенных пунктах.