Автоэксперт рассказал, что ждет водителей после введения нового ГОСТа на номера

Новый ГОСТ для госномеров никак не отразится на стандартных номерах автомобилей в России. Об этом в эксклюзивном комментарии сайту телеканала «Звезда» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что с 1 января 2019 года будут введены новые стандарты российских госномеров автомобилей.

«Ни о какой замене речь не идет. Речь идет о том, что ГОСТ дорабатывается изменением размеров. Дело в том, что у нас основная часть автомобилей - это привезенные из-за рубежа, в том числе праворульные автомобили. Из Японии - там иное посадочное место для номера. Надо было или гнуть номер, что вообще запрещено, либо его надо было специально крепить с помощью специального сложного крепления с отдельным освещением. Почему нельзя было сделать ГОСТ более мягким, доселе было непонятно», - рассказал «Звезде» автоэксперт.

Ранее сообщалось, что новые госномера будут отличаться формой и размером от тех, которые существуют сейчас. Идея нововведений принадлежит Научному центру безопасности дорожного движения МВД.