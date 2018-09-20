Рыбаки утонули во время сна в своем автомобиле на Амуре
СК РФ проводит проверку по факту гибели четверых мужчин на реке Амур.
Видео: СК РФ, YouTube
Четверо рыбаков погибли в результате несчастного случая на воде в Комсомольском районе Хабаровского края.
В среду, 19 сентября мужчины приехали на рыбалку на реку Амур возле села Верхняя Эконь. Компания стала выпивать и уснула в машине, на которой они приехали.
Ночью автомобиль по неизвестной причине скатился в реку, и рыбаки утонули во сне, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Личности погибших устанавливаются, причины смерти выясняются.