Рыбаки утонули во время сна в своем автомобиле на Амуре

Четверо рыбаков погибли в результате несчастного случая на воде в Комсомольском районе Хабаровского края.

В среду, 19 сентября мужчины приехали на рыбалку на реку Амур возле села Верхняя Эконь. Компания стала выпивать и уснула в машине, на которой они приехали.

Ночью автомобиль по неизвестной причине скатился в реку, и рыбаки утонули во сне, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Личности погибших устанавливаются, причины смерти выясняются.