Финляндия хочет строить забор на границе с Россией

Финляндия планирует построить на границе с Россией забор из стальной сетки для защиты от диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом пишет портал Maaseudun tulevaisuus.

Протяженность ограждения может составить линию от территории Юго-Восточной Финляндии до Кайнуу.

Сейчас Институт природных ресурсов Финляндии оценивает необходимость данного сооружения при том, что в стране еще не разу не зафиксировали случай заражения АЧС.