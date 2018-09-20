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Финляндия хочет строить забор на границе с Россией

Анастасия Евдокимова
12:41 20.09.2018
Протяженность ограждения может составить линию от территории Юго-Восточной Финляндии до Кайнуу.
Финляндия хочет строить забор на границе с Россией
Фото: Vaclav Pancer, CTK, Globallookpress

Финляндия планирует построить на границе с Россией забор из стальной сетки для защиты от диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом пишет портал Maaseudun tulevaisuus.

Протяженность ограждения может составить линию от территории Юго-Восточной Финляндии до Кайнуу.

Сейчас Институт природных ресурсов Финляндии оценивает необходимость данного сооружения при том, что в стране еще не разу не зафиксировали случай заражения АЧС.

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