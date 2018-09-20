Отчаянный ирландец косит траву во время урагана: видео

Родной Дублин должен выглядеть красиво, несмотря на капризы погоды. Вероятно, именно этим руководствовался отчаянный житель столицы Ирландии, выходя во время урагана косить газон.

На кадрах видно, что сильный ветер наклоняет деревья, а мужчина, вооружившись косилкой, вопреки капризам погоды идет наводить красоту на лужайке. Видео такого подвига выложил телеканал Sky News.

Будем надеяться, что с мужчиной все сейчас в порядке.