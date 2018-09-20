Группа людей в балаклавах пыталась ворваться в Верховную раду
Активисты бросили в сторону правоохранителей взрывчатое вещество, предположительно петарду.
Фото: depo.ua
Видео: 112 Украина, Youtube
Возле здания Верховной рады Украины начались столкновения между полицейскими и националистами. Как сообщает РИА Новости. Один полицейский получил ранения.
Как сообщает 112 Украина, протестующие в балаклавах начали перелезать через забор и идти на штурм полиции, в результате чего возникли столкновения.
Активисты бросили в сторону правоохранителей взрывчатое вещество, предположительно петарду, в результате мужчина получил травму ноги. На месте ему оказали первую медицинскую помощь.
Полиция Киева сообщает, что на место столкновений выслана следственно-оперативная группа.