Группа людей в балаклавах пыталась ворваться в Верховную раду

Возле здания Верховной рады Украины начались столкновения между полицейскими и националистами. Как сообщает РИА Новости. Один полицейский получил ранения.

Как сообщает 112 Украина, протестующие в балаклавах начали перелезать через забор и идти на штурм полиции, в результате чего возникли столкновения.

Активисты бросили в сторону правоохранителей взрывчатое вещество, предположительно петарду, в результате мужчина получил травму ноги. На месте ему оказали первую медицинскую помощь.

Полиция Киева сообщает, что на место столкновений выслана следственно-оперативная группа.