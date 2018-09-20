Порошенко пообещал «изгнать российский флот из Севастополя»

Президент Украины Петр Порошенко пообещал ликвидировать в Севастополе базу Черноморского флота после «возвращения» российского Крыма.

Об этом глава украинского государства сообщил в ходе своего ежегодного послания Верховной раде.

«После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», - выразил уверенность украинский лидер.

Порошенко считает, что для того, чтобы изгнать из Севастополя российских военных и моряков, необходимо срочно изменить Конституции Украины, которая позволяет базирование Черноморского флота на территории Незалежной, сообщает «112 Украина».

Ранее Порошенко неоднократно грозился поднять над Севастополем украинский флаг.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей республики выступили за присоединение полуострова к России.