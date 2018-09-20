В ООН зафиксировали шесть нападений на храмы канонической церкви на Украине
Полиция возбудила уголовные дела по двум зафиксированным инцидентам.
Фото: orthodox.org.ua
Мониторинговая комиссия ООН зафиксировала шесть случаев атак на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о периоде с 16 мая по 15 августа 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ.
«Так, 5 августа 2018 года в Одессе на входной двери трех храмов были написаны слова "Отделение ФСБ"», - приводится в документе один из примеров нарушений.
По данным миссии, правоохранительные органы возбудили уголовные дела по двум из шести инцидентов.
16 апреля неизвестные пытались поджечь храм в Черниговской области. До этого в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери.