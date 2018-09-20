Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Шапиро, дочь офицера»: кто и зачем придумал «покушение» на фотомодель в Солсбери

Игорь Шатров
12:33 20.09.2018
Креатив испарился у авторов сценария «дела Скрипаля»
Фото: missannawebb, instagram

В России отреагировали на новую «сенсацию» таблоида The Sun по так называемому «делу Скрипаля». В журнале опубликовано эксклюзивное интервью одной из якобы жертв воскресного отравления в Солсбери. Модель и Instagram-блогер Анна Шапиро заявила, что за ней охотятся российские спецслужбы «по приказу из Кремля».

В минувшее воскресенье девушка и ее муж посетили ресторан, после чего им стало плохо. Пару с признаками отравления госпитализировали в больницу, где раньше лечился Сергей Скрипаль. Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, получившая гражданство Израиля, в интервью The Sun заявила, что стала жертвой российских спецслужба. Девушка утверждала, что ее отец якобы был генералом русской армии и играл в военном оркестре. По версии модели, россияне могли подумать, что она британская шпионка, и напали на нее.

Впрочем, даже сами британцы в версию с преднамеренным отравлением Анны Шапиро не поверили. Полиция уже заявила, что не связывает отравление модели и ее мужа с «делом Скрипаля».

В России на новую «сенсацию» из Великобритании отреагировали не без чувства юмора. Политолог Игорь Шатров признался, что так называемое «дело Скрипаля» больше напоминает слабый детектив.

«Когда говоришь о внешней политике, ощущаешь себя кинокритиком. Это действительно очередная серия под названием «Шапиро, дочь офицера». Все проще и проще, и креатив куда-то испарился у авторов сценария. Понятно, что Скрипаль еще был фигурой, которая каким-то образом кого-то могла интересовать. Сейчас мы наблюдаем какую-то фотомодель», - отметил эксперт в эфире ток-шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Шатрова, Анна Шапиро своим громким заявлением преследовала одну цель - повысить собственную популярность.

«Надо было привлечь к себе внимание, у нее это получилось. Я думаю, что число подписчиков в Instagram у нее увеличилось», - предположил политолог.

Шатров не исключил, что «дело Скрипаля» будет обрастать новыми подробностями, а Лондон попытается поддерживать интерес к этой теме максимально долго.

«Мы увидим какое-то развитие либо этой темы, либо другой. Это было ожидаемо. Сама история с отравлением Скрипалей практически исчерпала себя... Поэтому нам вводят какие-то новые фигуры, чтобы поддержать интерес к этой теме. Какая-то кульминация заготовлена», - объяснил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что изначально «дело Скрипаля» было придумано Западом, чтобы обвинить Россию в возможности применения химического оружия где угодно, в том числе в Сирии. Шатров полагает, что главная цель - убрать ВКС РФ из САР.

«Изначально вся эта история была придумана для того, чтобы демонизировать Россию и обвинить ее в возможности применения химического оружия где угодно. Для того, чтобы убрать Россию из Сирии это было придумано», - пояснил политолог.

По предположению Шатрова, история с отравлением в Солсбери завершится, если интерес со стороны общественности к ней полностью исчезнет.

«Мне кажется, мы можем ждать либо негативной кульминации и прекращения этого спектакля, либо просто зрители уйдут из зала и фильм закончится», - заключил Шатров.

Уроженка Нижнего Новгорода гражданка Израиля Анна Шапиро и ее супруг отравились 16 сентября в итальянском ресторане в Солсбери. Позже женщина дала интервью британским таблоидам, где заявила, что на нее было совершено покушение со стороны российских спецслужб. Вскоре слова Шапиро опровергли в британской полиции, заявив, что пара не была подвержена воздействию нервно-паралитического вещества.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2018, 07:48
Названа самая смертоносная инфекция в мире
Дата20.09.2018, 10:27
Главком ВВС Израиля прибывает в Москву для объяснений по сбитому Ил-20
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата20.09.2018, 02:17
Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Дата19.09.2018, 08:44
Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:33 В стране и мире
мнение
«Шапиро, дочь офицера»: кто и зачем придумал «покушение» на фотомодель в Солсбери
11:59 В стране и мире
Видео
Утвержден проект переноса праздников в 2019 году
11:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий удара ВВС Израиля по сирийской Латакии
11:54 В стране и мире
Видео
Порошенко заявил о закупке для Украины высокоточного ракетного вооружения
11:37 ОПК
Подлодка-«невидимка» «Кронштадт» спущена на воду в Санкт-Петербурге
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Зловещую черную «пирамиду» обнаружили в США
Видео
Фура с пчелиными ульями перевернулась в Краснодарском крае: видео
Матроса разрубило винтом самолета на палубе авианосца ВМС США
Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии
Видео
Академию СБУ украсили огромным граффити с бойцом ФСБ
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.