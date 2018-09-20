Опубликованы кадры последствий удара ВВС Израиля по сирийской Латакии

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара ВВС Израиля по Латакии, в ходе которой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Изображения в Twitter выложил израильский оператор коммерческих спутников Image Sat International. По данным компании, крупное здание, которое якобы является складом боеприпасов, полностью уничтожено. Более мелкие постройки не пострадали.

Израиль нанес массированный авиаудар по сирийскому побережью в понедельник около полуночи. Четыре самолета F-16 начали операцию в тот момент, когда российский самолет Ил-20 заходил на посадку на аэродром Хмеймим.

Сирийские ПВО, отражавшие воздушную атаку, среагировали на более крупную цель. Самолет упал в море, 15 российских военнослужащих погибли. В Минобороны России заявили, что устроившие провокацию летчики «ЦАХАЛ» банально прикрылись российским разведчиком, поэтому вся вина за трагедию лежит на израильской стороне.

Сегодня, 20 сентября, в Москву прибудет командующий ВВС Израиля с результатами собственного расследования.