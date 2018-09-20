Утвержден проект переноса праздников в 2019 году

В будущем году россияне будут отдыхать в общей сложности 28 дней. Соответствующее предложение правительства поддержала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2018 году на новогодние каникулы россияне уйдут 30 декабря, а на работу выйдут только 9 января. В мае будем отдыхать с 1 по 5 число, а затем с 9 по 12.

Между длинными праздникам россияне отдохнут три дня в марте - с 8 по 10, два дня в феврале - 23 и 24 числа. Один дополнительный день россияне будут отгуливать 12 июня, а в ноябре можно будет запланировать отпуск со 2 по 4 число.