Порошенко заявил о закупке для Украины высокоточного ракетного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нужды страны в сфере обороны больше, чем ее возможности.

«С этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения», - заявил Порошенко в ходе послания главы украинского государства к депутатам Верховной рады.

По словам Порошенко, речь идет о закупке и производстве бронетанковой техники, высокоточных средств поражения и артиллерийских систем. Обращение транслировал телеканал «112 Украина».

Депутат президентской фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник уже назвал выступление Порошенко программной речью потенциального кандидата на второй президентский срок.

Выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Петр Порошенко пока не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок.