Фура с пчелиными ульями перевернулась в Краснодарском крае: видео

В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» перевернулась на бок многотонная фура, в которой перевозились улья.

ДТП произошло в районе поселка Молькино под Горячим Ключом. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. В результате аварии ульи разлетелись по проезжей части, а тысячи пчел вылетели из своих «домов».

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. Никто не пострадал.