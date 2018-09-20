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Фура с пчелиными ульями перевернулась в Краснодарском крае: видео

Андрей Аркадьев
11:44 20.09.2018
На Кубани большегруз с ульями опрокинулся на бок, и на свободу вылетели тысячи пчел.
Видео: Туподар — Краснодар, ВКонтакте

В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» перевернулась на бок многотонная фура, в которой перевозились улья.

ДТП произошло в районе поселка Молькино под Горячим Ключом. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. В результате аварии ульи разлетелись по проезжей части, а тысячи пчел вылетели из своих «домов».

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. Никто не пострадал.

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