Фура с пчелиными ульями перевернулась в Краснодарском крае: видео
На Кубани большегруз с ульями опрокинулся на бок, и на свободу вылетели тысячи пчел.
Видео: Туподар — Краснодар, ВКонтакте
В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» перевернулась на бок многотонная фура, в которой перевозились улья.
ДТП произошло в районе поселка Молькино под Горячим Ключом. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. В результате аварии ульи разлетелись по проезжей части, а тысячи пчел вылетели из своих «домов».
Кадры с места дорожно-транспортного происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. Никто не пострадал.