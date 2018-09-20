Зловещую черную «пирамиду» обнаружили в США

Необычное строение, похожее на пирамиду, обнаружили в штате Юта, США в непосредственной близости от заброшенного заводского комплекса Green River Launch Complex. Однако автор статьи на ресурсе The Drive предполагает, что данное нагромождение не относится к помещениям.

«То, что вы видите на экране, это - огромный могильник радиоактивных отходов», - предполагает эксперт.

Изначально на этом месте была организована добыча урана и располагались установки по обогащению. Всей этой инфраструктурой владела компания Union Carbide с 1957 по 1961 год - как раз в разгар гонки вооружений.

Только в 1988 году министерством энергетики США было принято решение о консервации инфраструктуры. Помимо этого, в могильник с 1989 года свозили радиоактивные отходы из 17 различных субъектов. Сейчас данная территория носит название «Green River» и окружена соответствующими табличкам, предупреждающими об опасности.

Автор заключает, что постепенно могильник приходит в запустение и разрушается, а отходы попадают в почву и загрязняют все вокруг.