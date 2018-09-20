Украинская детская писательница призвала бойкотировать русский язык

Украинская детская писательница Лариса Ницой, известная скандальными высказывания в антироссийском и националистическом ключе, призвала украиноязычных студентов бойкотировать русский язык. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Прошу вас, не переходите ни с кем на русский, не подстраивайтесь под них, пусть они переходят на украинский», - написала Ницой.

Писательница обратила внимание в своем посте на то, что в крупных украинских городах на русском языке разговаривают преподаватели учебных заведений, водители транспорта, сотрудники магазинов. На улице от прохожих также часто можно слышать русский.

По словам Ницой, учителя вообще не имеют права разговаривать со студентами на русском, так как главный государственный язык - украинский. Пренебрежение этим правилом, по ее словам, является, правонарушением и преступлением.

Ранее детская писательница из Украины Лариса Ницой рассказала, что штрафовала вожатых за русский язык, когда работала в детском лагере в Карпатах.

Также Ницой в эфире украинского телеканала возмутилась присутствием детей, проживающих на территориях непризнаных Донецкой и Луганской республик, в летних лагерях Незалежной.

Еще в одном из своих высказываний она сравнила русский язык с вирусом, от которого якобы требуется защита.