Верховный суд дал разъяснения по рассмотрению дел о лайках и репостах

Для рассмотрения дел экстремисткой направленности, в частности о репостах в соцсетях, Пленум Верховного суда РФ разработал и принял постановление с рекомендациями для судей.

ВС сделал акцент на том, что оценка того или иного деяния находится исключительно в ведении судьи. Помимо этого, в постановлении рекомендуется изучить контекст, в котором была опубликована запись, признанная экстремисткой, личность автора репоста и его страницу. О принятии документа сообщило РИА Новости.

В постановлении сказано, что ограничивать свободы гражданина, гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами, можно «только в исключительных случаях». Так же ВС подчеркнул, что бездумные репосты материалов, которые были признаны экстремистскими, не могут считаться преступлениями, поскольку, как следует из определения, у автора не было умысла совершить преступление.

Сейчас, по словам судьи ВС Олега Зателепина, 90% случаев экстремизма связано с интернетом. Он так же указал на то, что обеспокоенность в обществе из-за увеличения количества дел, связанных с лайками и репостами, небеспочвенна.