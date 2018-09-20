В ХМАО прошел «дождь» из мертвых птиц

Дворы и улицы Ханты-Мансийска этой осенью усыпаны трупами мертвых птиц. Это явление происходит уже не первый год, и местные жители пытаются установить его причины.

Тела животных лежат как в центральных, так и отдаленных районах столицы Югры. Ежедневно дворники собирают их тушки чуть ли не у каждого дома.

Существует много причин, почему гибнут птицы. Это связано с тем, что пернатые питаются незрелой рябиной и волчьей ягодой, которая опасна для их здоровья и умирают от отравления, на некоторых из них нападают бродячие кошки и собаки.

Ветеринары отмечают, что многие птицы бьются о стекла окон и балконов жилых домов или торговых центров. Врезаясь в стеклянную поверхность, они теряют сознание и падают на землю без движения, сообщает «Ура.ру».