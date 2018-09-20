Mitsubishi отзывает в России Outlander из-за возможного «отсоединения крыши»

Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России 21 тысячи кроссоверов модели Outlander, которые были проданы с января 2007 по сентябрь 2009 года.

Причиной отзыва является возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Сообщается, что представители компании в ближайшее время свяжутся с обладателями данных моделей для проведения ремонтных работ в дилерском центре.

На машинах заменят стекла люка крыши. Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.