Mitsubishi отзывает в России Outlander из-за возможного «отсоединения крыши»
Представители компании в ближайшее время свяжутся с обладателями данных моделей
Фото: mitsubishi-motors.ru
Компания Mitsubishi объявила об отзыве в России 21 тысячи кроссоверов модели Outlander, которые были проданы с января 2007 по сентябрь 2009 года.
Причиной отзыва является возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Сообщается, что представители компании в ближайшее время свяжутся с обладателями данных моделей для проведения ремонтных работ в дилерском центре.
На машинах заменят стекла люка крыши. Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.