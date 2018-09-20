Автобус и трамвай врезались лоб в лоб в Петербурге
Перед столкновением женщина-водитель заметила автобус, который ехал не по правилам дорожного движения, остановила трамвай и вышла из кабины.
Фото: spb_today, Вконтакте
Видео: Ванек Соловьев, ВКонтакте
В Санкт-Петербурге произошло лобовое столкновение автобуса и трамвая.
По данным местного управления ГИБДД, при столкновении пострадал водитель автобуса. Мужчина получил тяжелые травмы.
Женщина-водитель заметила автобус, который ехал не по правилам дорожного движения, остановила трамвай и вышла из кабины, после чего произошло столкновение.
По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он совершил выезд на полосу встречного движения. Оба транспортных средства ехали без пассажиров.