Автобус и трамвай врезались лоб в лоб в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло лобовое столкновение автобуса и трамвая.

По данным местного управления ГИБДД, при столкновении пострадал водитель автобуса. Мужчина получил тяжелые травмы.

Женщина-водитель заметила автобус, который ехал не по правилам дорожного движения, остановила трамвай и вышла из кабины, после чего произошло столкновение.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он совершил выезд на полосу встречного движения. Оба транспортных средства ехали без пассажиров.