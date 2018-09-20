Десятки пассажиров стали истекать кровью из-за потери давления в самолете в Индии

Более тридцати пассажиров самолета авиакомпании Jet Airways пострадали из-за потери давления в салоне.

Самолет, вылетевший в четверг 20 сентября из Мумбаи в Джайпур, вынужден был развернуться и вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажирам стало плохо. Многие жаловались на сильные головные боли, а также кровотечение из носа и ушей.

Всего на борту воздушного судна находились 166 пассажиров и пять членов экипажа. Предположительно в самолете либо забыли включить нужный режим в салоне, либо произошел технический сбой, из-за чего давление не поддерживалось на нормальном уровне.

Кадры с места происшествия выложили в Интернет пассажиры. В салоне сработала автоматическая система выброса кислородных масок.

После того, как лайнер вернулся в аэропорт Мумбаи, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает CNN. Инцидент расследуется.