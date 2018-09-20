СМИ сообщили о новых стандартах госномеров в России

С 1 января 2019 года в России будут введены новые стандарты госномеров автомобилей. Они отличаются формой и размером от тех, которые существуют сейчас, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый ГОСТ.

Идея нововведений принадлежит Научному центру безопасности дорожного движения МВД.

Мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров.

Макси-скутеры получат номера такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.

Для мотоциклов сотрудников иностранных дипмиссии предусматриваются специальные номера на красном фоне. У японских и американских машин будут квадратные знаки размером 290 на 170 миллиметров.

Обладателям ретро-автомобилей и спорткаров также будут выдаваться новые госзнаки с отделенными чертами буквами «К» или «С».