Новый трек Эминема побил рекорд по просмотрам на YouTube за сутки

Новый трэк популярного рэпера Эминема Killshot после того, как был размещен на YouTube 14 сентября, набрал около 38 миллионов прослушиваний только за первые сутки.

Таким образом, композиция установила абсолютный рекорд среди всех песен этого жанра. Среди выложенных на YouTube роликов Killshot показал третий результат.

На сегодняшний день, 20 сентября, у трэка Эминема более 86 миллионов просмотров.

Композиция Killshot стала ответом музыканту Machine Gun Kelly. В начале сентября он выпустил адресованный Эминему клип на песню Rap Devil, занявший 13-е место в чарте Billboard 100.