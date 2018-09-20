Украинский генерал рассказал, к чему приведет разрыв договора о дружбе с Россией

Разрыв договора о дружбе Украины с Россией может создать проблемы для Киева. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, такие меры создают юридические сложности для Киева, а именно, создают неблагоприятные условия для Украины в ситуации с Крымом.

«Мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», - заявил генерал в интервью «Апострофу».

В минувший понедельник 18 сентября президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны СНБО не продлевать Договор о дружбе с РФ. При этом в Киеве подчеркнули, что речь идет именно о непролонгации, а не о денонсации.