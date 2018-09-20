Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье: видео
Пассажиры вовремя покинули транспортное средство. Никто не пострадал.
Фото: Подольский Водитель, Дима Федеров, Вконтакте
Видео: Подольский Водитель, ВКонтакте
На федеральной трассе в Подмосковье сгорел рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Чехов. Кадры с места возгорания публикуют очевидцы.
ЧП стало причиной огромной пробки. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры покинули транспортное средство. На место аварии прибыли экстренные службы.
Причины возгорания выясняются. В настоящее время движение в сторону столицы заблокировано.