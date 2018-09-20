Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкортостане

В Кармаскалинском районе Башкортостана произошел хлопок бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном четырехквартирном доме. Два человека погибли

ЧП произошло в деревне Улукулево по улице Строительной. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Когда пожарные подразделения прибыли на место, то установили, что произошло обрушение двух квартир», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает тяжелая инженерная техника. Идет разбор завалов строительных конструкций.

Спасатели организовали пункт временного размещения. На месте работают психологи и кинологи. Обстоятельства инцидента выясняются.