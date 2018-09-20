Против Терезы Мэй сплели опасный заговор
Британский премьер-министр может уйти в отставку уже в следующем году.
Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Депутаты консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй сложить свои полномочия после Brexit. Крайний срок по проведению процедуры выхода страны из Евросоюза - март 2019 года.
То, что консерваторы хотят, чтобы Мэй ушла в отставку, следует из служебной записки, распространившейся в их кругу. В документе содержится список из 27 возможных кандидатов, готовых побороться за кресло главы британского правительства.
Этого числа представителей партии достаточно для того, чтобы начать голосование. В документе оцениваются шансы каждого из кандидатов стать премьером, сообщает The Telegraph.