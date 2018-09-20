Против Терезы Мэй сплели опасный заговор

Депутаты консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй сложить свои полномочия после Brexit. Крайний срок по проведению процедуры выхода страны из Евросоюза - март 2019 года.

То, что консерваторы хотят, чтобы Мэй ушла в отставку, следует из служебной записки, распространившейся в их кругу. В документе содержится список из 27 возможных кандидатов, готовых побороться за кресло главы британского правительства.

Этого числа представителей партии достаточно для того, чтобы начать голосование. В документе оцениваются шансы каждого из кандидатов стать премьером, сообщает The Telegraph.