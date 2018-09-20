Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Ввод войск на Ближний Восток, предпринятый экс-президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем-младшим, стал самой большой ошибкой в истории США, уверен президент страны Дональд Трамп.

В то же время он считает, что предыдущий американский лидер был, возможно, не совсем прав, когда выводил обратно военный контингент из Ближнего Востока, но изначально вторгаться туда было плохим решением.

Глава Белого дома в интервью The Hill пояснил, что введение американских солдат стоило США семи триллионов долларов, а обе стороны конфликта в ходе военных действий потеряли миллионы жизней.

После терактов 11 сентября 2001 года Джордж Буш-младший под предлогом необходимости уничтожения террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) принял решение ввести войска в Афганистан. Спустя пару лет он инициировал нападение на Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.